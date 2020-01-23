نائب الرئيس الأمريكي يصل إسرائيل

2020/01/23 | 11:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إلى إسرائيل، اليوم الخميس، للمشاركة في المنتدى الدولي الخامس للهولوكوست الذي يعقد اليوم.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في استقبال بنس، ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو محادثات منفصلة معه.

وينضم بينس إلى نحو 41 زعيما يشاركون في المنتدى، وسيتحدثان في الجلسة الرئيسية للمنتدى.

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