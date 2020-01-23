نائب عن سائرون: التظاهرة المليونية ستكون الأولى من نوعها بتاريخ العراق

2020/01/23 | 11:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان تظاهرة الغد المليونية تعبير حقيقي عن الموقف الوطني الجامع لقرار البرلمان ووحدة الشعب ضد التواجد الامريكي .وذكر الشمري في بيان، إن "تظاهرة الغد ستكون الاولى من نوعها بتاريخ البلاد التي تجمع جميع اطياف الشعب موحدين ضد التواجد الامريكي على البلد منذ عام 2003 من اجل السيادة الوطنية الكاملة المستقلة.وفشل المشروع الامريكي لاسقاط النظام وتقسيم البلد على اسس قومية وطائفية".واضاف ان "تظاهرة الغد المليونية تاييد ودعم جديد منقطع النظير لقوى المقاومة بمواجهة اي قوة عالمية مهما كانت سطوتها الدولية".وشدد على ان "المطالبة الاشعبية بخروج الامريكان خطوة مهمة تضاف لخطوات سابقة لنجاح اي مشروع إصلاحي ضد الفساد والمفسدين انتصارا للشعب ومطالبه المشروعة".

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