التربية: تلاميذ 6 محافظات يؤدون امتحانات نهاية الكورس الاول ونصف السنة

2020/01/23 | 11:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، توجه تلاميذ المرحلة الابتدائية في ست محافظات لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول .وقالت تربية محافظة نينوى، بحسب بيان للوزارة، أن "اليوم الأول شهد دخول 617534 تلميذ وتلميذة لخوض امتحان نصف السنة للمرحلة الابتدائية".وأضاف البيان: "فيما كشفت المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى عن مشاركة ما يُقارب 300 الف تلميذ من كلا الجنسين في الامتحان ذاته".وتابع: "كما ادى امتحان نصف السنة في تربية الانبار نحو 393 ألف تلميذ وتلميذة ، اما تربية محافظة كركوك فقد كان هناك 262746 تلميذ تلميذة شاركوا اليوم في امتحان نهاية الكورس الاول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي"، مردفا: "فيما شهدت تربية محافظة صلاح الدين توجه 157375 تلميذ وتلميذة لإداء امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية بعد استكمال كافة المستلزمات الضرورية لهم لاداء الامتحان".وأكد البيان، أن "ممثليات وزارة التربية الاتحادية في محافظتي اربيل ودهوك اكدت توجه 76 الف تلميذ وتلميذة لأداء الامتحان".وأشار إلى، أن "وزيرة التربية سها خليل العلي بك تتابع عن كثب سير اجراءات الامتحانات، واوصت بتوفير كافة المستلزمات الضرورية لانجاحها".ا

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