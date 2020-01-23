خطأ بشري يمنح موظف 100 ضعف راتبه الشهري

2020/01/23 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قامت مديرية أسترالية حكومية بتحويل راتب شهري لأحد موظفيها، بلغ 100 ضعف قيمة راتبه الحقيقي، إذ تلقى الرجل مبلغ 500 ألف دولار أميركي مع نهاية الشهر.وكان من المقرر أن يستلم الموظف راتبا تبلغ قيمته 5.000 دولار أمريكي فقط، لكن نتيجة لحدوث خطأ بشري ما، وضعت الفاصلة الرقمية بغير مكانها ليستلم الموظف راتبا بلغت […]

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