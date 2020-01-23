2020/01/23 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الى الحفاظ على استقلالية القضاء وابعاده عن التأثيرات السياسية والاجتماعية.وقال الحكيم في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، “في يوم القضاء العراقي نشدد على ان السلطة القضائية العراقية هي عماد السلطات الثلاث، وندعو الى الحفاظ على استقلاليتها والنأي بها عن التأثيرات السياسية أو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو للحفاظ على استقلالية القضاء وابعاد التأثيرات السياسية عنه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو للحفاظ على استقلالية القضاء وابعاد التأثيرات السياسية عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).