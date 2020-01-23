بريطانيا تحذر رعاياها من السفر الى الصين

2020/01/23 | 11:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذرت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، رعاياها من السفر إلى مدينة (ووهان) الصينية إلا للضرورة، عقب تفشي فيروس (كورونا).

وقالت الوزارة في بيان، أنه "يجب على المسافرين عدم زيارة مدينة (ووهان) عاصمة مقاطعة (هوبي) بسبب تفشي فيروس كورونا هناك".

وأوضحت أنه "من المقرر أن تتخذ منظمة الصحة العالمية قرارا في وقت لاحق اليوم بشأن ما إذا كان سيتم إعلان حالة طوارئ صحية دولية، بسبب الفيروس".

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