2020/01/23 | 11:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عادت لعنة الإصابات التي ضربت المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى بعد خروج جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي في الشوط الأول في انتصار فريقه (4-1) على وست هام يونايتد، أمس الأربعاء.

ومع غياب مهاجم توتنهام هوتسبير هاري كين ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد لفترة طويلة زاد الحديث عن محاولة مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت بإقناع المهاجم فاردي متصدر قائمة هدافي الدوري بالتراجع عن قرار الاعتزال الدولي.

ويبدو أن فاردي، الذي أحرز 17 هدفًا ليقود ليستر إلى المركز الثالث هذا الموسم، في طريقه للانضمام إلى مواطنيه ليترك ساوثجيت بدون خيارات مع اقتراب بطولة أوروبا.

وتعرض مهاجم ليستر لإصابة في الشوط الأول وعلى الرغم من محاولته إكمال المباراة خرج قبل الاستراحة.

وفي الوقت الذي لم يتضح فيه مدى الإصابة قال بريندان رودجرز مدرب ليستر إنها ليست في العضلة الخلفية للفخذ.

وأضاف "ليست العضلة الخلفية للفخذ وهذا أمر جيد.



أتمنى له الشفاء على مدار الأيام القليلة المقبلة وأن يعود.



جيمي قائدًا حقيقيًا للفريق لكن لو كان علينا النجاح فيجب أن يتعلق الأمر بالفريق".

وتابع "غاب عنا لعدد من المباريات والفريق قدم أداء جيدًا لكن بالتأكيد نريد أن يكون في أفضل حال.



إنه لاعب جيد ونتمنى ألا يكون الأمر يتطور الأمر ويصبح خطيرًا".

وتابع "شعر بألم وبدا أنه انقباض في تلك اللحظة.



سنفحصه لكن يبدو أنه ليس خطيرا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب ليستر ستي يطمئن الجماهير عن فاردي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب ليستر ستي يطمئن الجماهير عن فاردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).