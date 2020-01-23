سائرون : يجب اختيار شخصية غير جدلية لمنصب رئيس الوزراء

2020/01/23 | 11:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- شدد النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل، على ضرورة اختيار شخصية غير جدلية يتوافق عليها الجميع لمنصب رئيس الوزراء، لافتا الى ان البلد بحاجة الى شخص متمكن لإنقاذ البلد مما لايحمد عقباه وفقا للظروف الراهنة.وقال خزعل في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، ان “تزايد الضغط الشعبي تزايد مع قرب تسمية […]

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