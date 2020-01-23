الصين تؤكد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

2020/01/23 | 11:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اكد التلفزيون الرسمي الصيني ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة.وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة بحلول نهاية الأربعاء وجميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد.وكان قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ الإجراءات التي اتّخذتها السلطات الصينية في ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد والتي سجّلت فيها أول إصابة […]

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