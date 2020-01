فيديو يحيّر العراقيين.. شخص يقتحم منزلا أمام الشرطة والسلطات توضح

2020/01/23 | 11:56 - المصدر: الحرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع فيديو يظهر دورية لشرطة نجدة بغداد وشخص يقفز فوق سور أحد المنازل أمام مرأى الدورية، مما أثار اتهامات بوجود عملية سرقة تحت مرأى الشرطة.

الجدل الذي أثاره الفيديو دفع مديرية شرطة نجدة بغداد إلى إصدار تنويه يوم الخميس بشأن الحادثة.

وجاء في التوضيح الذي نشر على صفحة المديرية على فيسبوك: "بتاريخ 2020/1/22 ورد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين قيام شخص مجهول بالعبور من سياج أحد الدور السكنية الكائن في منطقة الحارثية محلة 231 زقاق 7 وبالقرب من دورية النجدة."

وأضاف: "على إثر ذلك وبأمر مدير نجدة بغداد تم تشكيل فريق عمل بإمرة مدير نجدة جانب الكرخ ومدير استخبارات الصالحية وضابط استخبارات جانب الكرخ، ومن خلال جمع المعلومات وتتبع الكاميرات ..



تبين أن الفاعل هو صاحب الدار واعترف صراحتا بقيامه بالعبور إلى الدار أعلاه وقيامه بكسر القفل واستبداله بآخر واتضح أن الدار تعود لهم وبسبب مشاكل عائلية للورثة تم كسر السلسة القديمة بأخرى وليس حادث سرقة كما تم نشره."

وأشارت المديرية إلى القبض على الشخص المسؤول عن سحب الفيديو من كاميرا المراقبة ونشره على مواقع التواصل.

وأضافت أنه تم إيداع طاقم الدورية قيد التوقيف بغية إكمال الإجراءات التحقيقية ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

