2020/01/23 | 12:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت مديرية الكرخ الثالثة التابعة لوزارة التربية، الخميس، ثانوية الشهيد ابو مهدي المهندس في الكاظمية المقدسة، اذ تخلل الافتتاح احتفالية تحت عنوان “الشهداء أمراء أهل الجنة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



افتتاح ثانوية الشهيد ابو مهدي المهندس في الكاظمية المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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