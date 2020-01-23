بالصور … سمكة تخترق رقبة الصياد الإندونيسي محمد

2020/01/23 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تعتبر هواية الصيد من الهوايات المفضلة لدى سكان شرق اسيا وذلك بسبب البيئة المائية التي تتميز بها تلك المنطقة الجغرافية من العالم.محمد هو صياد سمك إندونيسي كان يمارس هواية الصيد مع والده في احدى سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية ليتفاجئ محمد ذو 16 عاما بسمكة من نوع الابرة تقفز على رقبته وتخترقها حتى […]

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