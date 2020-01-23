الاعرجي يغرد الكتل السياسية لاتقدر المرحلة الخطرة التي تمر بها البلاد

2020/01/23 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف بهاء الأعرجي ‏‏نائب رئيس الوزراء السابق، اليوم الخميس، أن الكتل السياسية “لاتقدر المرحلة الخطرة التي تمر بها البلاد”، مشيرا الى أنها لم ترتقي لمستوى هذه الأحداث.وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر”، تابعتها المستقلة ، “‏لم تُقدِّر الكتل السياسية – للأسف الشديد – خطورة المرحلة التي يمرُّ بها عراقنا الحبيب”.واضاف أن “السيادةُ اُنتهكت […]

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