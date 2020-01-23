العراق والسعودية يبحثان فرص التعاون الاستثماري

2020/01/23 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير المالية فؤاد حسين، مع نظيره السعودي، فرص التعاون الاستثماري بين البلدين.

وذكر بيان مقتضب لمكتب وزير المالية، انه "على هامش منتدى دافوس الاقتصادي التقيت وزير المالية السعودي السيد محمد عبد الله الجدعان".

واضاف، ان "الطرفين بحثا العلاقات الثنائية و بالأخص في الجانب الاقتصادي و فرص التعاون الاقتصادي و الاستثماري بين البلدين".

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