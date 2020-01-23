بالصور.. قطع طريق بغداد البصرة المار بالناصرية لليوم الرابع

2020/01/23 | 12:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار يشهد الطريق السريع المار بمحافظة ذي قار والرابط بين البصرة بغداد، قطعا لليوم الرابع على التوالي، من قبل المتظاهرين.وقال "مراسل كلكامش برس" في المحافظة، ان الطريق السريع لا يزال مغلقا لليوم الرابع على التوالي مع إزدياد أعداد المتظاهرين وإرتفاع عدد خيم الاعتصام وتوافد المواكب لتقديم الطعام للمعتصمين.

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