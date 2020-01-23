بالفيديو | محتجون يرشقون تربية كركوك بالبيض

2020/01/23 | 12:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول المحتجون اقتحام مبنى المديرية غير أن قوات الأمن منعتهم – صورة: كوردستان 24

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