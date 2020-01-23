مع بدء تأثير المنخفض القطبي.. متنبىء جوي يكشف موعد

2020/01/23 | 12:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تشير آخر تحديثات خرائط التنبؤات العددية الصادرة صباح الخميس، إلى تأثير منخفض قطبي شديد البرودة على معظم أنحاء البلاد، يسبب أمطارا وثلوجا في بعض المناطق.

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