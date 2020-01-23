2020/01/23 | 12:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]]أظهرت وثيقة اطلعت عليها[اين]، تسنم الرئيس السابق لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معن الهيتاوي، لمنصب وكيل وزارة التربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس المفوضين السابق يعين وكيلا لوزارة التربية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس المفوضين السابق يعين وكيلا لوزارة التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).