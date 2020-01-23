شــــاهـــد بالفيــــديـــو والصــــور : طبيعـــة الحيـــاة الجــــديـــدة لــ الاميــــر هــــاري وزوجتــــه !!!

2020/01/23 | 12:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

وصل الأمير هاري إلى كندا، حيث من المتوقع أن يمضى معظم وقته هناك بعدما أعلن نه يريد التنحي عن أداء الواجبات الملكية.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية صورا لهاري وهو يغادر طائرة في مطار فانكوفر في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وكانت زوجة هاري دوقة سا**** ميجان وابنهما آرتشي (8 أشهر) قد وصلا...

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