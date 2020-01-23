2020/01/23 | 12:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صورة نُشرت على شبكة الإنترنت عن وجود نوع بائد من طائرة الهليكوبتر المقاتلة “مي-24” في فيتنام.وأظهرت نفس الصورة أن مروحيات “مي-24أ” التي تعتبر ملكًا للجيش الفيتنامي لم تعد صالحة للاستخدام.والأغلب ظنا أنها ستُسحب من الخدمة في وقت قريب.وقد توقفت جيوش العالم عن استخدام الموديل الأول من مروحية “مي-24”.وذكرت صحيفة “روسيسكايا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على طائرة منقرضة في فيتنام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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