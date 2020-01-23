نجم ريال مدريد ينوي قطع اعارته مع ارسنال.. دون العودة الى الملكي

2020/01/23 | 12:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن داني سيبايوس نجم ريال مدريد يريد قطع إعارته مع آرسنال قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم.وتعاقد آرسنال مع سيبايوس في الصيف المنصرم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، لكن اللاعب تعرض لإصابة أبعدته لقرابة شهرين عن الملاعب، بينما تم استبعاده من […]

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