2020/01/23 | 12:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار دبي سيخضع كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دبي تتخذ إجراء صارما بحق المسافرين القادمين من الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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