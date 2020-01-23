محتجون يقطعون الطريق الرابط بين النجف وبغداد

2020/01/23 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر أمني، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، بأن متظاهرين أقدموا على إغلاق الطريق الرابط بين محافظتي النجف وبغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في محافظة النجف أقدموا على إغلاق الطريق الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد، بعد حرق إطارات وسط الشارع".

وكان مراسل (بغداد اليوم) في محافظة النجف، قد قال، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، إن المتظاهرين اغلقوا الطريق الرابط بين النجف والديوانية، وطريق النجف كوفة، والنجف كربلاء، والنجف بابل.

وأضاف مراسلنا أن جامعة الكوفة ما تزال مغلقة، مع استمرار الاضراب في المدارس الثانوية والدوائر الحكومية باستثناء الصحية واقسام البلدية.

وشهدت العاصمة بغداد وبعض المحافظات الوسطى والجنوبية، تصعيداً في الاحتجاج السلمي، تزامناً مع انتهاء "مهلة الناصرية" حيث أقدم المتظاهرون على قطع أغلب الطرق الرئيسة والفرعية، التي تربط المحافظات ببعضها.

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وقال العبيدي في تصريح صحف

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