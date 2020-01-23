2020/01/23 | 12:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتقت الفنانتان نجوى كرم ونوال الزغبي في عرض أزياء SKS في باريس، والتقتطا صورة تذكارية في إحدى الصالات بعد العرض حيث لاقت إطلالتيهما إعجاب المئات من المعجبين.وعلّقت كرم: “والتقينا سوى”، أمّا الزغبي فنشرت “سيلفي” مع زميلتها وقالت: “مع شمس الغنية في باريس”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجوى كرم ونوال تلتقيان في باريس في إطلالتين لافتتين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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