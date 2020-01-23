2020/01/23 | 12:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن مشكلة تشابه الاسماء الثلاثية أو الرباعية ستنتهي بعد الاعتماد على البطاقة الموحدة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “هنالك مطلوبين للعدالة تتشابه أسماؤهم مع أسماء مواطنين بريئين فيتعرضون للمساءلة والمضايقات في المطارات”، مؤكداً أن “هذه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية: البطاقة الموحدة عالجت تشابه الأسماء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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