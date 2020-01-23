وزارة الكهرباء: الربط الخليجي سيزود محافظات الجنوب بـ 500 ميغا واط

2020/01/23 | 12:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء عن أن ربط خطوط الطاقة مع دول الخليج سيزود المحافظات الجنوبية بـ 500 ميغا واط.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي: إن”العراق وقع اتفاقية مع هيأة ربط الخليجي تتضمن أن يكون عضواً مع دول الخليج الست ” لافتاً الى أنه “يجرى العمل الآن في المرحلة الأولى ،التي تنتهي في

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