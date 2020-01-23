قتل المتظاهرين حساب يتراكم يصعب تسديده

2020/01/23 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي لا نود ان نذكركم بما فعله قبلكم ممن حكم بغداد .بل اسألوا التاريخ عن مصير من قتل العراقيين ، لقد نصبتم محكمة لصدام بتهمة قتل المواطنين...أكمل القراءة ←

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