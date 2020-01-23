السيد الصدر: دقت ساعة الاستقلال والسيادة لعراق مستقل يحكمه الصالحون

2020/01/23 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غرّد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قبل يوم واحد من انطلاق التظاهرات المليونية التي دعا إليها في وقت سابق قائلا، لقد دقت ساعة الاستقلال والسيادة.

ودعا السيد الصدر في تغريدة عبر موقع تويتر رجال ونساء وبراعم الوطن الى الخروج في التظاهرة وان يهبوا لنصرة العراق الذي يستصرخهم كونها تظاهرة الاستقلال والسيادة إن كانوا عاشقين للوطن، فيما طالب بعدم نقض العهد.

واستبشر الصدر بعراق مستقل يحكمه الصالحون لا فساد فيه ولا غزاة وان همم العشاق تزيل الطغاة.

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Tags: العراق , مقتدى الصدر

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