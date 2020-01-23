2020/01/23 | 12:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصينية عزل مدينة ثانية في مقاطعة هوبي بسبب مخاطر انتشار فيروس “كورونا” يتبع….

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السلطات الصينية تعزل مدينة ثانية في مقاطعة هوبي بسبب فيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الصينية تعزل مدينة ثانية في مقاطعة هوبي بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الصينية تعزل مدينة ثانية في مقاطعة هوبي بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).