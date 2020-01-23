2020/01/23 | 12:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هدد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، قائد “فيلق القدس” الجديد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، بانه سيلقى نفس مصير سلفه قاسم سليماني.وحذر هوك في مقابلة مع صحيفة الشرق الاوسط، من أنه في حال واصل قاآني نهج سلفه قاسم سليماني بـ “قتل الأميركيين”، فإنه سيلقى المصير نفسه.وأكد هوك إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تهدد قائد فيلق القدس الجديد بـ”القتل” على طريقة سلفه سليماني!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تهدد قائد فيلق القدس الجديد بـ”القتل” على طريقة سلفه سليماني!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).