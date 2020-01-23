اعتقال ايرانيين اثنين يتجاران بالمخدرات بمنفذ سومار في ديالى

2020/01/23 | 12:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، اليوم الخميس، عن القاء القبض عن اثنين من تجار المخدرات إيرانيي الجنسية.

وقال الشمري في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات إيرانيي الجنسية عند محاولتهم العبور من منفذ سومار الحدودي شرق المحافظة.

واضاف اللواء، ان "قوة امنية من قسم شرطة مكافحة المخدرات وخلال التفتيش الدقيق تمكنت من القاء القبض على الشخصين وبحوزتهم مواد مخدرة (الترياك) وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم".

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