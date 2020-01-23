شـــاهـــد بالفيــديــو : ظهـــور نجــــل عـــادل امـــام لأول مـــرة وبرفقـــة والـــده !

2020/01/23 | 13:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ،مقطع فيديو لحفيد الفنان الكبير عادل إمام ، ونجل المخرج رامي إمام .

ويبدو أنه يسير على خطى والده ، وقام بإخراج أول فيلم قصير له ، وأعرب من خلال مقطع الفيديو المتداول ، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية تجاه فيلمه ، كما ظهر المخرج رامي إمام برفقته...

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