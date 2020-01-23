همام حمودي يصف يوم غد بــأنه

2020/01/23 | 13:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رأى رئيس المجلس الأعلى، همام حمودي أن التظاهرة المليونية التي ستخرج يوم غدٍ الجمعة ضد التواجد الامريكي في العراق، من ايام الله، عند العراقيين المخلصين لوطنهم.

وقال حمودي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "يوم غد الجمعة 24/1، يوم من ايام الله عند العراقيين المخلصين لوطنهم، الحريصين...

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