وزير التخطيط يدعو  الوزارات والمحافظات لتقديم أولوياتها من المشاريع المقترح تنفيذها ضمن الاتفاق العراقي – الصيني

2020/01/23 | 13:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الخميس، جميع الوزارات والمحافظات إلى تقديم قائمة بالمشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية بعد موائمتها مع أهداف خطة التنمية الوطنية؛ لتنفيذها ضمن الاتفاق العراقي – الصيني.

وأكد الدكتور نوري الدليمي خلال دعوته إلى تقديم المشاريع المقترحة بالسرعة الممكنة بعد موائمتها مع أهداف خطة التنمية الوطنية والفجوات التنموية والميزة المكانية، وفقاً للأنشطة المدرجة في كتاب مكتب رئيس المجلس الوزراء في 08-01-2020، وكتاب وزارة التخطيط المرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء في 31-12-2019 والمتضمن قائمة بالمشاريع الرئيسية المقترح تنفيذها ضمن الاتفاق العراقي – الصيني.

ولفت إلى أهمية بيان تفاصيل كل مشروع واكتمال متطلبات الإدراج من عدمه، والموقف من الخطة إن كان مدرجا أو غير مدرج، والالتزامات التي تفضلها جهة التعاقد إن كانت مع متعاقد أو غير متعاقد، مشدداً على أهمية اختيار المشاريع وفقاً لأولوية وحاجة المواطنين.

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