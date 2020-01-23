التخطيط  تعلن ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 0.1٪

2020/01/23 | 13:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلنت وزارة التخطيط اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 0.1% خلال العام 2019.





وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان صحفي، " بلغ الرقم القياسي العام لشهر كانون الاول في العراق (104.6%) اذ انخفض بنسبة (0.2%) بالمقارنة مع شهر تشرين الثاني 2019 ، عازيا ذلك الى الانخفاض في قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.8%)،وقسم التبغ بنسبة (0.1%)، وقسم السكن بنسبة (0.2%)، وقسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (0.1%) ، اضافة الى قسم النقل بنسبة (0.3%)، واخيرا قسم الاتصال بنسبة (0.2%).





واضاف الهنداوي ان مؤشر التضخم الأساس ارتفع بمعدل (0.1%) عن الشهر السابق وارتفع بمعدل (0.8%) مقارنة مع شهر كانون الاول 2018.



مشيرا الى ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر كانون الاول 2019 الى (0.1%) مقارنة مع شهر كانون الاول 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها (104.5%).

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