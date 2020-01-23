توقف انتاج حقل الناصرية النفطي بسبب التظاهرات

2020/01/23 | 13:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ ذي قار:

يخسر العراق يوميا، 100 الف برميل من حقل الناصرية النفطي جنوبي العراق، بسبب التظاهرات التي تطالب بتحقيق الإصلاح والعدالة الاجتماعية.





وقال مصدر، في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "حقل الناصرية النفطي توقف عن العمل منذ ثلاثة أيام وقد يستمر بسبب التظاهرات التي تشهدها المحافظة وقربها منه".





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