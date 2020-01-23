الأسبوع المقبل.. بغداد ترسل رواتب الموظفين في كردستان

2020/01/23 | 13:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص_الحل العراق أكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية ستقوم بإرسال المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في إقليم كردستان الأسبوع المقبل.ميرزا قال لمراسل “الحل العراق” […]

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