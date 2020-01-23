3 قطع شوكولا شهريا تمنحك فائدة غير متوقعة

2020/01/23 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف العلماء في دراسة حديثة أن الاستهلاك المعتدل للشوكولا، بمعدل نحو 3 قطع شهريا، يقلل نسبة الإصابة بقصور القلب بنسبة 13 في المئة، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.ويصيب قصور القلب أكثر من 900 ألف شخص في بريطانيا، ويموت ثلثهم تقريبا بعد عام من التشخيص.والقصور القلبي حالة مرضية تحدث نتيجة خلل عضوي يؤثر على […]

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