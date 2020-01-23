2020/01/23 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

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الرئيس صالح يبحث انسحاب القوات الأجنبية من العراق مع الأمين العام للناتو

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلن السفير العراقي لدى تركيا، حسن الجنابي، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، أن تركيا قررت استثناء الجالية العراقية من شروط الإقامة الجديدة.

وقال الجنابي في منشور على صفحته في ’’فيسبوك’’ تابعته (بغداد ال

بغداد اليوم- بغداد

علق القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، الخميس (23 كانون الثاني 2020) على الانباء التي تحدثت عن وجود تهديدات أمريكية للقوى السياسية السنية والكردية، لمنع نوابها من حضور جلسة البرلمان السابقة بشأن التصويت على اخراج الق

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر أمني، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، بأن متظاهرين أقدموا على إغلاق الطريق الرابط بين محافظتي النجف وبغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في محافظة النجف أقدموا على إغلاق الطريق الرابط بين

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