2020/01/23 | 13:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سماحة السيد المحترم ..سمعنا وقرأنا رعايتكم للتظاهرة المليونية يوم الجمعة ٢٤ يناير ٢٠٢٠ وبتخويل من قيادات المقاومة .والتظاهرة ضد الشيطان الأكبر (أمريكا) وطردها من العراق حسب لغة المقاومة والفصائل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماحة السيد مقتدى الصدر المحترم من فضلكم نقطة نظام !. من :- سمير عبيد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماحة السيد مقتدى الصدر المحترم من فضلكم نقطة نظام !. من :- سمير عبيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).