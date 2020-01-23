مدير مكتب الحكيم مغردا عن نفسي أتحدث لو أن مصلحة العراق بين يدي الشيطان لحاورته

2020/01/23 | 13:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.صلاح العرباوي مغردا عن نفسي أتحدث لو أن مصلحة العراق بين يدي الشيطان لحاورته من أجل العراق.

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