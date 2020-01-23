2020/01/23 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع التضخم السنوي وأنخفاض الشهري ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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