2020/01/23 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:حسن حاتم المذكور 1 ـــ بعد انتفاضة المقاطعة الباسلة, للأنتخابات الأخيرة عام 2018, التي بلغت 80% من مجموع الذين يحق لهم التصويت, كان مفروضاً ان تعاد الأنتخابات, لكن احزاب العملية...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى: دسيسة ايرانية مشبوهة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى: دسيسة ايرانية مشبوهة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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