2020/01/23 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن حاتم المذكور 1 ـــ بعد انتفاضة المقاطعة الباسلة, للأنتخابات الأخيرة عام 2018, التي بلغت 80% من مجموع الذين يحق لهم التصويت, كان مفروضاً ان تعاد الأنتخابات, لكن احزاب العملية...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى: دسيسة ايرانية مشبوهة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى: دسيسة ايرانية مشبوهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).