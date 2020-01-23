الأعدامات الميدانيه وأقبية التعذيب

2020/01/23 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جلال الزبيدي شواهد للموت في محفل أبارتيد الإسلام السياسي…؟ بكثير من الاشمئزاز والاحتجاج تقوم الطغمه الفاشيه الحاكمه بعمليات للأباده الجماعيه والتعذيب الممنهج وإلقاء القبض على المتظاهرين السلميين وبانتهاك وقح وصارخ...أكمل القراءة ←

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