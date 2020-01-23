حذار من أيتام قاسم سليماني

2020/01/23 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب لئن کانت بغداد أکبر وأفضل ساحة لعب فيها الارهابي قاسم سليماني خصوصا وإنه کان يلتقي خلال زياراته”الکثيرة”لها بأعداد من أکثر العملاء تملقا له وأشدهم حرصا في تنفيذ...أكمل القراءة ←

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