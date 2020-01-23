صالح يبحث مع امين عام الناتو قرار سحب القوات الاجنبية من العراق

2020/01/23 | 13:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، خلال استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح بحث خلال استقباله في مقر إقامته بدافوس الامين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق".

وأكد على "أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل"، مبيناً "استعراض الاوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

من جانبه جدد الأمين العام لحلف شمالي الاطلسي التأكيد على "التزام بعثة حلف الناتو في العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية".

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