الحكم حضورياً بالحبس الشديد بحق مدير عام تجارة المواد الغذائية الأسبق

2020/01/23 | 13:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور قرار بالحبس على المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الأسبق في وزارة التجارة؛ لإلحاقه الضرر عمداً بالمال العام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قيام المُدان بالامتناع عن تنفيذ بنود العقد المبرم بين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مع إحدى الشركات؛ لغرض تجهيز وزارة التجارة بكمية (50,000) طن من مادة السكر بمبلغ إجمالي يصل إلى (62,400,000) مليون دولار، مما أدى لإحداث الضرر بالمال العام".

وأضافت، إنَّ "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الذي طلب الشكوى ضد المتهم، والتحقيق الإداري الذي أجرته الدائرة القانونية في وزارة التجارة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان".

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