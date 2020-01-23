الناتو: مهمتنا بالعراق تختصر على التدريب وتوفير الدعم العسكري للقوات المسلحة العراقية

2020/01/23 | 13:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الجمهورية برهم صالح،الخميس، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ القرار الأخير للبرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، فيما اكد الاخير على ان القوات الاجنبية مهمتها تختصر على التدريب وتوفير الدعم العسكري للقوات المسلحة العراقية.وذكر بيان لمكتب صالح، ان "الرئيس صالح استقبل، في مقر إقامته بدافوس، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، لبحث القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق".واكد صالح بحسب البيان على "أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل، كما تم استعراض الاوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".ومن جهته جدد الأمين العام لحلف شمالي الاطلسي "التزام بعثة حلف الناتو فى العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية".

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