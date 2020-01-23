مسرور بارزاني يدعو للنأي بالرياضة عن الخلافات مع بغداد

2020/01/23 | 13:21 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه وزير الشباب والرياضة العراقي احمد العبيدي في أربيل – صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة

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