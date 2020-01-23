مصدر بالأمن النيابية مؤكداً رواية العبيدي: عناصر كردية مرتبطة بأميركا قنصت المتظاهرين

2020/01/23 | 13:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-اين]اكد مصدر في لجنة الامن والدفاع النيابية, الخميس, وجود معلومات تؤكد رواية المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن عمليات قنص المتظاهرين من قبل عناصر كردية مرتبطة بالاجهزة الاستخبارية الأميركية.

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